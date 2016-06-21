طائرات روسية تمطر حلب وأريافها بصواريخ محرمة دوليا

أفاد ناشطون سوريون أن #الطائرات الحربية الروسية شنت عدة #غارات جوية على مدن وبلدات ريف #حلب الشمالي باستخدام أسلحة محرمة دولياً، وذلك باستخدام #صواريخ عنقودية وفراغية وبالقنابل #الفوسفورية.

وأكد ناشطون على أن مدن وبلدات الريف الشمالي لحلب تعرضت لأكثر من 50 غارة جوية بالفوسفور الحارق.

ميدانياً أيضا تراجعت قوات #النظام السوري إلى خارج محافظة #الرقة، معقل تنظيم داعش، وذلك بعد هجوم مضاد شنه التنظيم في الساعات الأخيرة من ليلة الأحد.

وبحسب #المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن التنظيم المتطرف شن هجوماً عنيفاً على مواقع تابعة لقوات النظام وتمكن من طرده خارج الحدود الإدارية لمحافظة الرقة.