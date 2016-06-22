حزب الله وقوات النظام يسيطران على بلدة البحارية

تجددت الاشتباكات بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف، والفصائل المقاتلة من طرف آخر في محيط مدينة حرستا بالغوطة الشرقية، وسط استهداف الفصائل آلية لقوات النظام في المنطقة، ما أسفر عن إعطابها ومعلومات عن خسائر بشرية في صفوف قوات النظام، ترافق مع قصف من قبل قوات النظام على مناطق الاشتباك، ومناطق أخرى في منطقة الثانوية بمدينة حرستا بالغوطة الشرقية، ومعلومات عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين.

كذلك قصف قوات النظام مناطق في بلدة بيت تيما بالغوطة الغربية، فيما ألقى الطيران المروحي المزيد من البراميل المتفجرة على مناطق في مدينة داريا بالغوطة الغربية، فيما تدور اشتباكات في محيط منطقة الديرخبية بريف دمشق الغربية بين الفصائل المقاتلة من جانب، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب آخر، وسط قصف لقوات النظام على المنطقة.

على صعيد متصل، علم نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان في غوطة دمشق الشرقية، أن قوات النظام وميليشيات حزب الله اللبناني والمسلحين الموالين لها، تمكنت من التقدم في منطقة البحارية، حيث سيطرت على بلدة البحارية بشكل شبه كامل، عقب اشتباكات عنيفة مع مقاتلي جيش الإسلام، وجاءت السيطرة بعد هجوم عنيف لقوات النظام، دارت على إثرها معارك عنيفة ترافقت مع قصف صاروخي ومدفعي مكثف من قبل قوات النظام والمسلحين الموالين لها على البلدة الاستراتيجية والتلة المحاذية لها، والتي تمكن قوات النظام من صد مساحات واسعة من منطقة المرج، إضافة للسيطرة على مساحات من مزارع القمح، وأسفرت الاشتباكات عن قصف متبادل بين الجانبين، فيما قصف الطائرات المروحية أماكن في أطراف منطقة البحارية.