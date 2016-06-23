سوريا الديمقراطية تسيطر على "منبج" معقل داعش بحلب

المصدر: العربية.نت، فرانس برس

أعلن التحالف الدولي إحكام القوات المشاركة في عملية منبج الحصار على تنظيم "داعش" في المدينة، فيما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات سوريا الديمقراطية نجحت في اقتحام منبج.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن: "دخلت قوات سوريا الديموقراطية اليوم مدينة منبج من الجهة الجنوبية الغربية بغطاء جوي كثيف من التحالف الدولي بقيادة أميركية"، مشيراً إلى "اشتباكات عنيفة تدور بين الأبنية وفي الشوارع داخل المدينة".

وبدأت قوات سوريا الديمقراطية منذ 31 أيار/مايو معارك عنيفة ضد "داعش" للسيطرة على مدينة منبج، أحد أبرز معاقل المتطرفين في المحافظة.

وتمكنت الأسبوع الماضي من تطويق المدينة وقطع طرق إمداد التنظيم إلى مناطق أخرى تحت سيطرته ونحو الحدود التركية.

لكن اتباع الإرهابيين استراتيجية التفجيرات الانتحارية والمفخخات يعيق تقدم قوات سوريا الديمقراطية بشكل سريع إلى داخل منبج.

كما أوضح عبدالرحمن أن المواجهات بين الطرفين باتت على تخوم منبج من الجهات الجنوبية والشمالية والغربية، لافتاً إلى أن "قوات سوريا الديمقراطية تقوم بعملية قضم تدريجي للقرى والمزارع الموجودة في محيط منبج بهدف تضييق الخناق على مقاتلي داعش المحاصرين داخل المدينة".