مقتل 8 عناصر من داعش بضربات للتحالف وتركيا في سوريا

قُتل ثمانية على الأقل من عناصر تنظيم "داعش" في قصف مدفعي للجيش التركي وضربات جوية شنها التحالف، الذي تقوده الولايات المتحدة، في شمال سوريا، وفق ما ذكرت مصادر عسكرية، اليوم الخميس.

واستخدم الجيش التركي مدافع الهاوتزر وقاذفات صواريخ في قصف المتطرفين، أمس الأربعاء، بينما كانوا يعدون لضرب تركيا بالصواريخ والمورتر، بحسب المصادر، ما أسفر عن تدمير موقع قتالي.

وكثف التحالف ضرباته الجوية على التنظيم في المنطقة في الأسابيع القليلة الماضية رداً على هجماته الصاروخية على بلدة كلس الحدودية التركية.

وتقع كلس على الجانب الآخر من الحدود مع منطقة يسيطر عليها "داعش" في سوريا وتعرضت لقصف بالصواريخ أكثر من 70 مرة هذا العام. كما قتل أكثر من 20 شخصاً في القصف الذي دمر أجزاء من البلدة.