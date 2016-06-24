المعارضة السورية لا تستبعد عقد مفاوضات جديدة خلال أسبوع

أعلن الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا للمفاوضات السورية، منذر ماخوس، أن قوات النظام وروسيا تسعى إلى تغيير شامل للموازين على الأرض من خلال القصف المكثف على حلب قبل الوصول إلى حل سياسي. كما لم يستبعد عقد جلسة مفاوضات جديدة خلال أسبوع أو أكثر.

وقال ماخوس، في مقابلة سابقة مع "الحدث"، إن هناك رؤيتين متناقضين بين المعارضة والنظام، ويصعب إيجاد حلول وسط بينهما، لاسيما أن النظام يعتقد أن التحول السياسي يجب أن يكون تحت مظلته، فيما ترى المعارضة أنها لن تقبل بأقل من رحيل الأسد في بداية المرحلة الانتقالية.

وكان المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، قد ذكر أن هناك حاجة ملحة لتعزيز المحادثات حول بداية التحول السياسي في سوريا، معرباً عن أمله في أن تُستأنف المفاوضات قريباً.