الأمم المتحدة تطالب الأسد بالتصديق على خطة المساعدات

طالبت #الأمم_المتحدة النظام السوري بالتصديق بشكل كامل ودون تأخير، على خطتها لإيصال #مساعدات إنسانية، خلال #يوليو المقبل، إلى أكثر من مليون شخص، في المناطق المحاصرة، والتي يصعب الوصول إليها في #سوريا.

وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن الأمم المتحدة سلمت #النظام خطة الوصول الإنساني، للشهر المقبل، مشيرا إلى أنه ومنذ بداية العام الحالي تلقى أكثر من تسعمئة ألف شخص مساعدات متعددة، بما في ذلك مواد غذائية تكفي لمدة شهر واحد على الأقل، وذلك عبر قوافل مشتركة بين الوكالات الإنسانية في المناطق التي يصعب الوصول إليها.