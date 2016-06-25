سوريا الديمقراطية تتقدم في الأحياء الجنوية لمنبج

تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من إحراز تقدم جديد خلال الليل في الأحياء الجنوبية لمدينة منبج، أحد معاقل تنظيم "داعش"، بدعم من طيران التحالف، الذي تقوده واشنطن، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت.

وقال المرصد إن "الاشتباكات العنيفة تواصلت جنوب مدينة منبج بين قوات سوريا الديمقراطية من جهة، و#داعش من جانب آخر، خلال الليل ولغاية فجر السبت".

وكان المرصد، الذي يتخذ من بريطانيا مقراً له ويعتمد في تقاريره على شبكة واسعة من الناشطين في أنحاء البلاد، قد أعلن عن سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على دوار المطاحن جنوب مدينة منبج، واقترابها بشكل كبير من مركز المدينة.

وتعد منبج إلى جانب مدينتي الباب وجرابلس الحدودية مع تركيا معاقل للتنظيم في محافظة حلب. ولمنبج تحديداً أهمية استراتيجية كونها تقع على خط الإمداد الرئيسي للتنظيم بين الرقة، معقله في سوريا، والحدود التركية.

وقتل منذ بدء المعركة 89 مقاتلاً من سوريا الديمقراطية و463 عنصراً من التنظيم.