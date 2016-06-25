شاهد.. صاروخ لـ"فيلق الشام" استهداف ميليشيات إيرانية

نشر #فيلق_الشام وهم عناصر تابعون لـ #المعارضة_السورية مقطع فيديو يظهر لحظة استهدافهم مجموعة من #الميليشيات_الإيرانية المناصرة لقوات نظام #الأسد في منطقة "تلة المضافة" بمدينة حندرات في ريف #حلب بصاروخ كورنيت.

وأكدت عناصر المعارضة في الفيديو مقتل ما يقارب 30 من الميليشيات الإيرانية إثر ذلك الهجوم.

من ناحية أخرى، تستمر حرب #الجيش_الحر ضد داعش، حيث تقدم في بلدة الراعي بريف #حلب الشمالي بعد معارك عنيفة في منطقة الصوامع ومحاور أخرى في محيط البلدة.

كما قتل أربعة مدنيين بينهم طفل في أحياء المدينة المحررة وريفها، وأصيب العشرات بجروح جراء قصف من الطيران الحربي التابع للنظام والطيران الروسي بالصواريخ الفراغية والقنابل العنقودية.