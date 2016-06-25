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مقتل خالد العيسى بعد محاولة اغتياله في حلب

المصدر: دبي - قناة الحدث
المصور السوري خالد العيسى
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قضى المصور السوري، #خالد_العيسى ، متأثراً بجراحه نتيجة محاولة اغتيال طالته مع الصحافي والناشط السوري، #هادي_العبدلله ، في #حلب قبل أيام، بينما نجى العبدلله رغم إصابته بجروح خطيرة، وفق مصادر طبية.

وكانت سيارة مفخخة قد استهدفت مقر إقامة كل من العبدالله وعيسى وسط مدينة حلب.

ويعتبر العيسى من أبرز ناشطي #الثورة_السورية الذين عملوا على توثيق الجرائم المرتكبة في #سوريا في أخطر الظروف. كما ينحدر من مدينة #كفرنبل الشهيرة.

وكان قد تعرض لعشرات الإصابات منذ خمس سنوات معظمها بسبب تواجده في أماكن تتعرض للقصف خلال تغطيته الطويلة لما تتعرض له المدن السورية.

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