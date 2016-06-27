شكوك حول استخدام روسيا لليورانيوم المخصب في قصفها حلب

جددت المقاتلات الروسية غاراتها على مدينة #حلب . واتهم رئيس الوفد المفاوض للمعارضة السورية العميد أسعد عوض الزعبي #روسيا بقصف المدينة بالقنابل العنقودية. وقال الزعبي في مقابلة سابقة مع الحدث إن هناك شكوكا باستخدام موسكو لليورانيوم المخصب في غاراتها على حلب.

من جانبها، أكدت لجان التنسيق المحلية أن قوات #الأسد والميليشيات الموالية لها حاولت التقدم على جبهة منطقة الملاح في ريف حلب الشمالي بغطاء من #المقاتلات_الروسية التي شنّت أكثر من ٤٠٠ غارة مستخدمة #القنابل_الفوسفورية والعنقودية والفراغية.

في المقابل، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها حول تلك الشكوك، مؤكدة أنه لم يتسنّ لها التحقق من صحة تلك المعطيات.