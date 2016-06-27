25 طفلاً لقوا حتفهم في مجزرة القورية بريف دير الزور

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، أن أنباء وردت عن مقتل 25 طفلاً في ضربات جوية بمناطق مكتظة في بلدة #القورية بريف #دير_الزور . وأضافت نقلاً عن تقارير من شركائها المحليين في #سوريا أن عاملين بالقطاع الصحي أبلغوا عن انتشال جثث أطفال من تحت الأنقاض في بلدة القورية بمحافظة دير الزور التي يخضع معظمها لسيطرة داعش.

وعبرت "اليونيسيف" عن أسفها، وقالت "تأسف منظمة يونيسيف لهذه الهجمات وتدعو جميع أطراف الصراع لإبقاء الأطفال بعيدا عن أي أذى".

وارتكب طيران حربي يعتقد أنه روسي مجزرة في بلدة القورية يوم السبت الماضي، راح ضحيتها أكثر من 90 قتيلا وعشرات الجرحى، بعد قصف البلدة بالصواريخ الفراغية والقنابل العنقودية، حيث استهدف الطيران الحربي مسجد الإيمان ومحطة محروقات، وسط البلدة بخمس غارات متتالية.

وكثف طيران النظام السوري و #روسيا قصفه للمناطق التي يسيطر عليه تنظيم #داعش بدير الزور وريفها منذ بداية الشهر الجاري، ما أدى لمقتل وجرح العشرات في بلدات (البوليل وذيبان وجديد عكيدات) وغيرها من بلدات ريف دير الزور.