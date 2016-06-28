اشتباكات بين النظام والمعارضة بمختلف محاور سوريا

ألقى الطيران المروحي التابع للنظام السوري براميل متفجرة على مناطق في مدينة #داريا بالغوطة الغربية، فيما لا تزال المعارك متواصلة بين قوات #النظام والمسلحين الموالين لها من طرف، والفصائل المقاتلة من طرف آخر في محيط المدينة.

كما استهدفت الفصائل بنيران قناصاتها سبعة عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها في محيط المدينة المحاصرة، ما أدى لمقتلهم.

أما في ريف #اللاذقية الشمالي، فقد شنت فصائل #المعارضة هجوما عنيفا في عدة محاور بجبلي التركمان والأكراد.

وفي محافظة #إدلب شنت الطائرات الحربية غارات جوية استهدفت بلدة سراقب بريف إدلب الشرقي ما أسفر عن مقتل شخص.