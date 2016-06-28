الأسد "يفطر" مع جنوده بالغوطة و"يجوّع" أهلها

أظهرت صور وزرعتها وسائل إعلام النظام السوري رئيس النظام بشار الأسد وسط القوات المرابطة في مطار مرج السلطان في الغوطة الشرقية بريف دمشق، وهو يتناول الإفطار بعدما قام بجولة على نقاط متقدمة في المنطقة.

ويبعد مطار مرج السلطان بضعة كيلومترات عن المناطق المحاصرة في الغوطة الشرقية كـ كفربطنا، وحمورية، ومسرابا، وعربين، وحرستا والتي تعاني نقصا حادا للمواد الغذائية والطبية.

ونشرت حسابات الرئاسة على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للأسد وهو يرتدي قميصا أبيض ويجلس محاطا بضباط وعناصر من الجيش حول طاولة عليها أطباق عدة.

كما ظهر الأسد في صور أخرى قبل غروب الشمس وهو يستمع إلى عناصر من الجيش، مرة خلف متراس ومرة أخرى يتحدث إلى جندي يتمركز مع سلاحه داخل غرفة.

وكان جيش النظام وميليشيات حزب الله استعادوا السيطرة على بلدة مرج السلطان ومطارها العسكري ذات الموقع الاستراتيجي منتصف ديسمبر/كانون الأول.

وتتعرض أبرز مدن الغوطة الشرقية والغربية لحصار خانق من قوات الأسد منذ أكثر من عام، حيث شهدت هذه المناطق معاناة في دخول قوافل المساعدات الغذائية والطبية.

ومنذ اندلاع النزاع السوري العام 2011، بات ظهور الأسد العلني نادرا وغالبا ما يقتصر على أداء الصلاة في الأعياد أو إحياء مناسبات وطنية وسط حراسة مشددة.