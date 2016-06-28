المعارضة السورية تطالب بمعاقبة موسكو لانتهاك وقف النار

اعتبرت مسؤولة في المعارضة السورية، اليوم الثلاثاء، أن على الاتحاد الأوروبي أن يفرض "عقوبات" على #روسيا لانتهاكها #وقف_إطلاق_النار في سوريا.

وقالت بسمة #قضماني، عضو الهيئة العليا للمفاوضات، التي تمثل أطيافاً واسعة من المعارضة السورية في بروكسل: "على روسيا أن تدفع ثمن انتهاك وقف إطلاق النار".

وأضافت: "جئنا إلى بروكسل لنقول ذلك للأوروبيين"، داعية الاتحاد الأوروبي إلى "بحث (فرض) عقوبات".

ودخل وقف النار في سوريا حيز التنفيذ في 27 فبراير بمبادرة من الولايات المتحدة وروسيا، لكنه تعرض لانتهاكات متكررة منذ نهاية أبريل وصولاً إلى انهياره تماماً في مناطق عدة.

وأعلن الموفد الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، أنه سيجتمع الأربعاء مع أعضاء #مجلس_الأمن في مقر الأمم المتحدة في نيويورك لعرض آخر تطورات الوضع.

والأسبوع الفائت، يأمل دي ميستورا بأن تعقد جولة مفاوضات جديدة بين أطراف النزاع السوري في يوليو، ولكن شرط تحسن الوضعين الأمني والإنساني في شكل واضح.

وأكدت قضماني أن المعارضة السورية "لا يمكن أن تعود إلى جنيف قبل أن يتم إحراز تقدم معين، (وتصدر) مؤشرات معينة".

وتساءلت: "هل لا تزال روسيا ملتزمة حيال جنيف؟ إذا كان الجواب نعم، أعتقد أن الأمر يستحق المحاولة مجدداً. نحتاج إلى مؤشرات. نحتاج إلى رسائل إيجابية على الأرض".

وتابعت قضماني: "حان الوقت لترد روسيا على هذا السؤال: هل روسيا لا تزال متمسكة (بآلية) جنيف؟"، مطالبة الاتحاد الأوروبي بأداء دور أكبر في المفاوضات.