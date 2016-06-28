تركيا "تعدل" قواعد الاشتباك على حدود سوريا

قال مسؤول تركي الثلاثاء إن بلاده عدلت قواعد الاشتباك للسماح لطائرات #حلف_شمال_الأطلسي بالقيام بالمزيد من الدوريات على طول الحدود التركية مع شمال #سوريا.

وأضاف لرويترز "اشتكت بعض دول حلف شمال #الأطلسي - خاصة #بريطانيا - من أنها لا تستطيع القيام بما يكفي من الدوريات الجوية على الحدود التركية #السورية لأن قواعد الاشتباك صارمة للغاية."

وتابع "وبعد محادثات... خففت تركيا قوات الاشتباك حتى تتماشى مع سياسات حلف شمال الأطلسي."

وأشار إلى أنه تم إبلاغ الحلف بهذه الخطوة قبل نحو ثلاثة أسابيع لكن دول التحالف لم تنفذ بعد أي طلعات جوية إضافية.