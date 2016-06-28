قوات حرس الحدود الأردنية تقتل متسللاً من سوريا

قتلت قوات #حرس_الحدود_الأردني متسللا حاول اجتياز #حدود_الأردن قادماً من #سوريا، وفق بيان #الجيش_الأردني .

ونقل البيان المقتضب عن مصدر عسكري مسؤول قوله إن قوات حرس الحدود تمكنت الليلة الماضية، على الواجهة الشمالية الشرقية من الأردن، من إحباط #محاولة_تسلل لشخص قادم من الأراضي السورية باتجاه أراضي #الأردن.

وأضاف البيان أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك على المتسلل داخل الأراضي السورية، ما أدى إلى مقتله قبل اجتياز الساتر.

وأكد المصدر أن أي تحركات غير مصرح بها ضمن المناطق الحدودية الشمالية والشمالية الشرقية، سيتم التعامل معها بكل قوه وحزم ودون تهاون.

وكان الأردن أغلق حدوده الشمالية والشمالية الشرقية الأسبوع الماضي وتحويلها منطقة عسكرية على خلفية استهداف تنظيم #داعش الحدود بسيارة مفخخة، ما أسفر عن مقتل 7 من القوات العسكرية والأجهزة الأمنية وإصابة 13 آخرين.