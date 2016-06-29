تركيا تستهدف 15 موقعاً لداعش شمال سوريا

أعلن #الجيش_التركي أنه استهدف 15 موقعاً لتنظيم #داعش شمالي #سوريا بالمدفعية ومشاركة طائرات التحالف.

وذكر الجيش أن مواقع داعش التي استهدفت كان فيها صواريخ كاتيوشا وقاذفات هاون كانت على استعداد لإطلاق صواريخها نحو #تركيا .

كما قُتل ثمانية على الأقل من عناصر التنظيم، في وقت سابق، في قصف مدفعي للجيش التركي وضربات جوية شنها التحالف في شمال سوريا، وفق ما ذكرت مصادر عسكرية.

واستخدم الجيش التركي مدافع الهاوتزر وقاذفات صواريخ في قصف المتطرفين بينما كانوا يعدون لضرب تركيا بالصواريخ والمورتر، بحسب المصادر، ما أسفر عن تدمير موقع قتالي.