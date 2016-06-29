جيش سوريا الجديد يتراجع في البوكمال بعد هجوم مضاد لداعش

قال مصدران من #المعارضة_السورية إن #جيش سوريا_الجديد المدعوم من أميركا اضطر اليوم الأربعاء للتقهقر من مشارف بلدة #البوكمال التي يسيطر عليها تنظيم #داعش قرب الحدود مع #العراق ومن قاعدة جوية قريبة بعد هجوم مضاد شنه مقاتلو التنظيم.

وشنّ "جيش سوريا الجديد" الهجوم أمس الثلاثاء بهدف استعادة البوكمال من تنظيم "داعش".

وقال أحد المصدرين إن مقاتلي التنظيم طوقوا المعارضين في كمين مفاجئ وإن المعارضين تكبدوا خسائر جسيمة وصادر الإرهابيون أسلحتهم.

وأضاف: "الأنباء ليست طيبة. يمكنني القول إن قواتنا محاصرة وتكبدت خسائر كبيرة وأسر العديد من مقاتلينا.. حتى الأسلحة أخذت".

وأكد #مزاحم_السلوم المتحدث باسم جيش سوريا الجديد التقهقر وقال إن قواته انسحبت إلى الصحراء وإن المرحلة الأولى من الحملة انتهت.

ورغم التقهقر، قال السلوم إن المقاتلين نجحوا على الأقل في طرد تنظيم داعش من مساحات كبيرة من الأراضي الصحراوية حول البلدة.

وكانت وكالة أعماق للأنباء المرتبطة بتنظيم "داعش" قالت في وقت سابق إنها قتلت 40 من مقاتلي المعارضة وأسرت 15 في هجوم مضاد عند #قاعدة_حمدان_الجوية شمال غربي المدينة.

وعملية استعادة البوكمال تهدف لزيادة الضغوط على تنظيم "داعش" الذي يواجه هجوما منفصلا مدعوما من الولايات المتحدة في شمال سوريا لإبعاده عن الحدود التركية.

في سياق آخر، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن "جيش سوريا الجديد" شنّ هجومه على "داعش" بمساندة قوات خاصة غربية وغارات جوية تقودها الولايات المتحدة.

وأزالت سيطرة تنظيم "داعش" على البوكمال التي تقع على مسافة بضعة كيلومترات من الحدود العراقية في عام 2014 الحدود فعليا بين #سوريا و #العراق . وفقدها سيكون بمثابة صفعة استراتيجية قوية لـ"داعش".