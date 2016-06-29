سوريا.. منظمات مدنية تهدد "بان" بالانسحاب من المحادثات

هددت أكثر من 20 منظمة مدنية بالانسحاب من #محادثات_السلام_السورية، في حال لم يتخذ المجتمع الدولي خطوات حاسمة لحماية المدنيين.

وطالبت المنظمات الحقوقية السورية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الغارات الجوية وفرض حظر جوي على #سوريا، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، #بان_كي_مون، أرسلت نسخة منها إلى المبعوث الأممي، #ستيفان_دي_ميستورا ، ووزير الخارجية الأميركي، #جون_كيري، ووزيري خارجية فرنسا وبريطانيا.

كما ناشدت الأمين العام بفك الحصار عن المدن السورية وإنزال المساعدات جواً، إضافة إلى إطلاق سراح المعتقلين والمخطوفين قسرياً.

وحثت الرسالة بان كي مون على أن يوضح أن جرائم الحرب لن تمر دون عقاب، مطالبة إياه بالمضي في إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية.