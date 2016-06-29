لافروف: سنستعيد التعاون مع تركيا لحل الأزمة السورية

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إن موسكو ستستعيد التعاون مع #تركيا على الأرجح لحل #الأزمة_السورية ، مضيفاً أنه سيبحث الأزمة السورية مع نظيره التركي هذا الأسبوع.

وقال لافروف خلال زيارة لفرنسا، إنه سيبحث الأزمة السورية وقضايا أخرى مع نظيره التركي على هامش قمة إقليمية تعقد في منتجع سوتشي الروسي المطل على البحر الأسود بعد غد الجمعة.

وفي وقت سابق، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده رفعت #العقوبات السياحية عن تركيا، في أعقاب اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، هو الأول منذ بدء الأزمة الدبلوماسية بين البلدين في نوفمبر.