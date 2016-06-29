10 قتلى بسيارة مفخخة في معقل الأكراد بالرقة

قتل عشرة أشخاص على الأقل وأصيب تسعة آخرون بجروح الأربعاء جراء تفجير سيارة مفخخة في مدينة #تل_أبيض #السورية الحدودية مع تركيا والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، في حصيلة جديدة أوردها #المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وهز انفجار ضخم صباح الأربعاء مدينة تل أبيض في ريف #الرقة الشمالي في شمال سوريا، أسفر بحسب المرصد عن "مقتل عشرة أشخاص على الأقل، بينهم ثمانية مدنيين ومسلحان من حراس دار الشعب التابعة للإدارة الذاتية الكردية".

وكان المرصد السوري أفاد في وقت سابق بمقتل 4 أشخاص وإصابة 15 آخرين، إلا أن عدد القتلى ارتفع "بعد وفاة ستة من الجرحى متأثرين بجروحهم".

وقال مصدر في قوات سوريا الديمقراطية التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية أبرز مكوناتها لمراسل فرانس برس في شمال شرق سوريا إن "السيارة المفخخة استهدفت مقر دار الشعب التابع للإدارة الذاتية الكائن في شارع رئيسي في مدينة تل أبيض في ريف الرقة الشمالي".

ويعد الشارع الذي وقع فيه التفجير رئيسياً في المدينة وغالبا ما يكون مكتظاً بالسكان، ونادراً ما تشهد المدينة تفجيرات مماثلة.

وسيطرت وحدات حماية الشعب الكردية في يونيو 2015 على مدينة تل أبيض بعد طرد تنظيم داعش منها، إثر معارك عنيفة.

وتعد مدينة تل أبيض الحدودية مع تركيا إلى جانب مدينة عين عيسى، المنطقتين الأبرز تحت سيطرة #الأكراد في محافظة الرقة، المعقل الأبرز لتنظيم #داعش في سوريا منذ 2014.