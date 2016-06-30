تشابه أسماء كاد يُميت رئيس تحرير موقع سوري معارض!

أدى تشابه اسمين يعود أحدهما لرئيس تحرير موقع سوري معارض، والآخر لضابط تونسي الجنسية، أن يعتقد كثير من عارفي رئيس التحرير إلى أنه قد توفي في تفجيرات تركيا الأخيرة. كما يظهر من الخبر الذي نشره موقع "زمان الوصل" السوري المعارض، والذي يبدو فيه أنه قد تلقى اتصالات للاطمئنان بعد حصول التشابه السالف بالاسمين.

وكان موقع "زمان الوصل" السوري المعارض، قد نشر توضيحاً رسمياً، ينفي فيه أن يكون رئيس تحريره فتحي إبراهيم بيوض، هو المقصود بالاسم الذي أعلن عن وفاته في تفجيرات تركيا الأخيرة وهو العميد تونسي الجنسية فتحي بيوض.

وقال "زمان الوصل" في خبر نشره أمس الأربعاء، إن "تشابه الأسماء بين العميد الطبيب التونسي فتحي بيوض، ورئيس التحرير فتحي ابراهيم بيوض، أحدث سوء تفاهم دفع الى اتصالات الأصدقاء والزملاء وشخصيات كثيرة للتأكد من صحة الاسم وحقيقة الشخص المتوفي".

وشكر الموقع السالف "كل من اتصل مطمئناً" على رئيس التحرير الذي وقع اسمه بتشابه مع اسم العميد التونسي. مؤكداً أن "رئيس التحرير لم يكن موجوداً في تركيا أثناء حدوث الهجمات".

ونشر الموقع صورة لأسماء الركاب توضح تشابه الاسمين، حيث يبدو في لائحة الأسماء، نفس الاسم الذي ظنه البعض لرئيس التحرير السوري المعارض ابراهيم فتحي بيوض.