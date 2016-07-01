المعارضة السورية تسقط مجددا مقاتلة للنظام بريف دمشق

سقطت طائرة حربية للنظام السوري الجمعة، في جبال القلمون خلال قيامها بقصف مواقع للمعارضة.

هذا وأعلن جيش الاسلام أعلن اسقاط طائرة ميغ 23 في القلمون الشرقي واعلن أسر قائدها.

وهي الطائرة الثالثة للنظام التي يعلن جيش الاسلام اسقاطها خلال اسبوع فضلا عن اسقاط مروحية.

ولم تؤكد مصادر محايدة "للعربية" صحة المعلومات أو زمان ومكان المشاهد.

بينما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن طائرة حربية سورية تحطمت شمال شرقي دمشق اليوم الجمعة، وإن مقاتلي المعارضة في المنطقة أسروا قائدها.



وبحسب "رويترز" أفادت وسائل إعلام رسمية أن تحطم الطائرة نجم عن عطل فني وأنه يجري البحث عن الطيار الذي قفز قبل تحطمها.



وقال مقاتلو المعارضة إن الطائرة سقطت بعد تعرضها لإطلاق نار لكنهم لم يوضحوا نوع السلاح المستخدم.

وتداولت مواقع تابعة لجيش الإسلام في "تويتر" صورة لقائد الطائرة واسمه نورس حسن وبرتبة رائد.





