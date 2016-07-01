موسكو تدرس مقترحا أميركيا لتكثيف التعاون العسكري بسوريا

أكدت الخارجية الروسية أن موسكو مستعدة لدراسة مبادرة أميركية حول إبرام اتفاقية التعاون العسكري في سوريا.

فيما أشار سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، إلى أن بلاده لم تتلق مقترحات رسمية بعد، معتبرا أن التعاون الوثيق في محاربة الإرهاب مطلوب.

وأعاد ريابكوف إلى الأذهان أن الجانب الروسي كان منذ زمن طويل يدعو واشنطن إلى اتخاذ خطوات في هذا الاتجاه.

وكان مسؤولون أميركيون كشفوا أن إدارة أوباما تدرس خطة لتنسيق الضربات الجوية مع روسيا ضد جبهة النصرة في سوريا، في حال أوقف النظام السوري قصف المعارضة المعتدلة التي تدعمها الولايات المتحدة.

هذا ولا يزال اقتراح التعاون العسكري الأميركي الروسي في سوريا محل تسريبات إعلامية، فصحيفة "واشنطن بوست"، أول من سرب هذا المقترح، حيث كشفت أن الاتفاق لتعزيز تبادل المعلومات فقط ولا يشمل تخطيطا عسكريا مشتركا أو تنسيقا للغارات في سوريا وأنه استكمال لمحادثات عسكرية بين البلدين لتجنب حوادث محتملة في الأجواء السورية مع تداخل مواقع النصرة مع فصائل المعارضة المعتدلة المدعومة أميركيا.

ونقلت "واشنطن بوست" أيضا عن وزير الدفاع أشتون كارتر أن موسكو أخطأت بتدخلها العسكري في سوريا وادعائها محاربة التطرف فيما تدعم النظام، معتبرا أن تمرير معلومات عن مواقع المعارضة المعتدلة محفوف بالمخاطر بسبب النوايا الروسية.

أما "وول ستريت جورنال" فاعتبرت أن المقترح الأميركي يطالب موسكو بإجبار نظام الأسد على وقف غاراته مقابل تعزيز التعاون معها، معتبرة أن هذا الشرط سيضع حداً لبراميل النظام المتفجرة التي تستهدف المدنيين على أن يعمل البنتاغون على تقديم معلومات لروسيا في استهداف النصرة وداعش في سوريا وتجنب قصف المعارضة المعتدلة.

مسؤولون أميركيون لم يخفوا عن الصحيفة عدم تفاؤلهم من الرد الروسي، فيما انتقد آخرون المقترح باعتباره يشرع التدخل العسكري الروسي في سوريا.

وفي ذات السياق نقلت واشنطن بوست خشية بعض فصائل المعارضة السورية من تمرير صفقة أميركية روسية من خلف الكواليس.