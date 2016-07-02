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المعارضة تسيطر على مناطق جديدة بريف اللاذقية

المصدر: العربية.نت
خارطة المناطق التي سيطرت عليها المعارضة في ريف اللاذقية
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نشر المكتب الإعلامي في "الفرقة الأولى الساحلية" خارطة تبين المناطق التي سيطرت عليها المعارضة المسلحة يوم الجمعة بريف اللاذقية، لكن مصدرا في الفرقة قال إن الخارطة تتغير باستمرار، مشيرا إلى تحرير مناطق أخرى غير المشار إليها في الخارطة تم في الساعات الماضية.

ورجح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن تتغير الخارطة بشكل جوهري اليوم السبت، وتحدث عن عزم الثوار اقتحام وتحرير مناطق جديدة في جبلي الأكراد والتركمان.

وأضاف: "في هذه اللحظات تدك مدفعية الثوار ودباباتهم وصواريخهم مواقع #النظام على عدة محاور تمهيدا لاقتحامها الذي قد يبدأ في أي لحظة".

وكان الثوار سيطروا الجمعة على عدد من القرى والمواقع في ريف اللاذقية ضمن المرحلة الثانية من معركة "اليرموك"، منها "عين العشرة" و"تل النقبة" في جبل التركمان، وقرى "الحمرات" و"وادي باصور" و"شير قبوع" في جبل الأكراد.

وتعتبر قرى أخرى بحكم الساقطة جراء انسحاب قوات النظام منها تحت وطأة قصف الثوار الذين يتريثون بدخولها تجنبا للوقوع في كمائن قبل تطهيرها من الألغام.

كلمات دالّة

#النظام, #سوريا, #المعارضة المسلحة, #اللاذقية, #قوات النظام, #تل النقبة, #التركمان, #الأكراد

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