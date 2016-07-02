سوريا.. ارتفاع حصيلة قتلى جيرود إلى 43

قتل 43 شخصاً على الأقل بينهم أطفال وأفراد من الكادر الطبي في قصف كثيف لقوات النظام السوري السبت على بلدة جيرود، التي تسيطر عليها فصائل مقاتلة في منطقة القلمون في ريف دمشق، وفق حصيلة جديدة نشرها الأحد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وشنّ سلاح الجو التابع للنظام السوري، وفق المرصد، غارات مكثفة على بلدة جيرود التي تبعد نحو 60 كيلومتراً إلى الشمال الشرقي من العاصمة، وذلك غداة اتهام جيش النظام فصيل "جيش الإسلام" بقتل طيار سوري بعد أسره إثر "تعرض طائرته لخلل فني أثناء تنفيذ مهمة تدريبية" وسقوطها في هذه المنطقة.

وقال المرصد إن 43 شخصا قتلوا في الغارات بينهم اثنان من الكادر الطبي ونساء وأطفال.

وكانت جيرود الواقعة في منطقة القلمون الجبلية تشهد هدنة منذ أكثر من سنتين بعد مصالحة بين النظام ووجهاء المنطقة والاتفاق على عدم القتال.

وفي وقت متأخر السبت، اتفق وجهاء من جيرود مع مسؤولين في نظام بشار الأسد على "خروج المسلحين من المدينة وتسليم جثة الطيار" مقابل وقف الغارات، وفق مدير المرصد رامي عبدالرحمن.

وأفاد ناشطون من جيرود على موقع فيسبوك أن المسلحين بدأوا خلال الليل الانسحاب من مواقعهم حول البلدة.

وينتشر في المنطقة مسلحون تابعون لجيش الإسلام وأحرار الشام وجبهة النصرة، الفرع السوري لتنظيم القاعدة.