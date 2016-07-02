فانتازيا للهروب من الواقع.. "باتمان" مع أطفال اللجوء

عملت منظمة "أطفال الحرب" الهولندية على فيلم صغير لا تتجاوز مدته الدقيقة والـ40 ثانية عن أطفال الحرب، ونشرت الفيديو تحت عنوان "فانتازيا الهروب من الواقع"، لدفع الناس للتبرع لأطفال الحرب الموجودين في مخيمات النزوح.

الفيديو بالغ التأثير عاطفياً، ويزيد في عاطفيته الضحكة التي ترتسم على وجه أحد أطفال المخيمات منذ لحظة ظهور البطل الكرتوني المفضل للأطفال "بات مان".

وقالت المنظمة في شرحها عن الفيلم القصير: "الفانتازيا غالبا هي الطريقة الوحيدة للهروب من واقع. العلاقة ما بين الطفل ووالديه أمر ضروري. يوجد أطفال يحتاج لك دون قيد أو شرط".

وتختص منظمة "أطفال الحرب" بمتابعة أخبار الأطفال الذين يعانون من نتائج الحروب في بلادهم.

طريقة مبتكرة وإبداعية لإيصال صوت أطفال المخيمات وأطفال الحروب.