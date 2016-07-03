أردوغان:تسهيل منح الجنسية لمن يرغب من اللاجئين السوريين

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب #أردوغان، عن تأسيس مكتب في وزراة الداخلية يعمل على تسهيل منح الجنسية لمن يرغب من #اللاجئين_السوريين الموجودين على الأراضي التركية.

وقال أردوغان، في كلمة له في مأدبة إفطار بإحدى الجامعات في ولاية كليس، إن هناك من يرغب من اللاجئين بالحصول على الجنسية وإن وزارة الداخلية ستسهل ذلك.

وكان الرئيس التركي قد صرح، في وقت سابق من أيار/مايو 2016، أمام قمة إنسانية منعقدة في اسطنبول، أن تركيا تتوقع توزيع عبء التعامل مع أزمة اللاجئين بطريقة أكثر عدلاً، وأكد مجدداً أن بلاده تستضيف أكبر عدد من اللاجئين في العالم.