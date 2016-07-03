القلمون.. المعارضة تنسحب من جيرود مقابل وقف غارات الأسد

بدأت عملية انسحاب #الفصائل_المسلحة من بلدة جيرود في #القلمون الشرقي ليلا، بعد اتفاق وجهاء البلدة ومسؤولين سوريين على الخروج من المدينة وتسليم جثة الطيار مقابل وقف #الغارات، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما شهدت جيرود في الأيام الأخيرة غارات جوية مكثفة جاءت انتقاما لقتل أحد فصائل #جيش_الإسلام لطيار سوري بعد أن وقع في الأسر إثر إسقاط طائرته، حيث دفعت الغارات أهالي جيرود للخروج في مظاهرات سلمية والمطالبة بإخلاء مدينتهم من جميع المظاهر العسكرية.

هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها عقد هدنات وتسويات بين المعارضة السورية المسلحة و #قوات_النظام بعد درجة كبيرة من الحصار والتجويع والقصف كما جرى في مناطق، مثل الزبداني وريف #حمص وكفريا والفوعة، وخلال الأسابيع الماضية تم إجلاء جميع المقاتلين التابعين للجيش الحر من مدينة الزبداني في الريف الغربي لدمشق على أن يفتح حزب الله اللبناني، الذي يحاصر المدينة طريقاً آمنا لهم، ضمن عملية الاتفاق.

وفي المقابل، أن تتمكن عناصر النظام من إجلاء مسلحيها من بلدتي كفريا والفوعة بريف إدلب، وهما البلدتان الوحيدتان المتبقيتان تحت سيطرة النظام في محافظة إدلب.

فيما يمنح الاتفاق العشرات من مقاتلي المعارضة التي يتحصنون منذ عدة أشهر في مدينة الزبداني، ممرا آمنا للخروج منها إلى #بيروت ومن بيروت إلى #تركيا ومنها إلى #إدلب برا.

وبالتزامن مع ذلك، ستتوجه مئات الأسر من بلدتي الفوعة وكفريا الشيعيتين المحاصرتين في محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة فصائل الثورة السورية، في قافلة برية إلى الحدود التركية ثم إلى بيروت جواً.