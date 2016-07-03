النظام يضرب منفذ المعارضة الوحيد للخروج من حلب

تخوض قوات #النظام_السوري معارك عنيفة الأحد ضد الفصائل المقاتلة في شمال #حلب لقطع الطريق الذي يشكل آخر منفذ يستخدمه المقاتلون للخروج من المدينة، حسبما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفاد المرصد عن اندلاع اشتباكات عنيفة بعد منتصف ليل السبت في محور الملاح شمال حلب، بين #قوات_النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، وفصائل المعارضة من جهة أخرى، وقسم من الأراضي الزراعية على الحافة الشمالية من المدينة التي يتقاسمان السيطرة عليها.

وتدور منذ حوالي 10 أيام معارك في منطقة مزارع الملاح تهدف قوات النظام السوري من خلالها إلى التقدم وقطع طريق #الكاستيلو، المنفذ الوحيد للفصائل المقاتلة في الأحياء الشرقية لمدينة حلب، وفق مدير المرصد رامي عبدالرحمن.

وذكر عبدالرحمن لوكالة فرانس برس "تمكنت قوات النظام من التقدم في منطقة الملاح لكن طريق الكاستيلو ما يزال مفتوحا حتى الآن".

وأوضح "إذا سيطروا على كامل الملاح، سيستطيعون أن يحاصروا أحياء #المعارضة داخل المدينة".

وتدور معارك عنيفة في المنطقة منذ أن شنت القوات النظامية هجوما أواخر حزيران/يونيو ردت عليه المعارضة بهجوم معاكس دون أن يحرز أي من الطرفين تقدما.

وأسفرت المعارك خلال الأيام العشر الأخيرة عن مقتل عشرات الطرفين، بحسب المرصد.