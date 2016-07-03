14 وزيراً جديداً بحكومة النظام السوري

شكل رئيس #النظام السوري #بشار_الأسد الأحد حكومة جديدة احتفظ فيها الوزراء الرئيسيون بحقائبهم في حين تولى وزراء جدد حقائب الإعلام والاقتصاد.

وكلف الأسد في 22 حزيران/يونيو وزير الكهرباء عماد خميس في #حكومة تسيير الأعمال بتشكيل حكومة جديدة خلفا لوائل الحلقي، بعد أن أدى النواب الذين انتخبوا في نيسان/أبريل الماضي، اليمين الدستورية في السادس من حزيران/يونيو.

واحتفظ نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وليد المعلم بمنصبه، إضافة إلى وزير الدفاع العماد فهد الفريج.

كذلك، لم يتبدل وزراء الداخلية والعدل والأوقاف وشؤون الرئاسة.

وتضم الحكومة الجديدة 26 وزيرا يتولون حقائب بينهم 14 وزيرا جديدا منهم وزير الإعلام محمد رامز ترجمان الذي كان يتولى منصب المدير العام لهيئة الإذاعة والتلفزيون.

وتضم الحكومة أربعة وزراء دولة جدد، إضافة إلى وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية علي حيدر الذي احتفظ بمنصبه.

وانضم إلى الحكومة وزراء جدد يتولون حقائب التجارة الداخلية والاتصالات والموارد المائية والنقل والإسكان والاقتصاد والمالية والصناعة والنفط والتجارة الخارجية على وقع أزمة اقتصادية تشهدها البلاد نجمت عن نزاع خلف 280 ألف قتيل على الأقل ودمار هائل بالمباني والبنى التحتية.

يشار إلى أن وزير الاقتصاد الجديد أديب ميالة كان يتولى منصب حاكم مصرف #سوريا المركزي.

فيما أظهرت دراسة للأمم المتحدة أن أكثر من 80% من سكان سوريا يعيشون حاليا تحت خط الفقر جراء النزاع الدامي المستمر في البلاد منذ أكثر من خمس سنوات.