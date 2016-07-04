سوريا.. فتح ممرات آمنة لمدنيين حاصرهم داعش في منبج

نجحت #قوات_سوريا_الديمقراطية ، التي تقاتل تنظيم #داعش في #منبج منذ شهر، في فتح ممرات آمنة للمدنيين المحاصرين. واستقبل نساء وأولاد وشيوخ جنود القوات التي حررتهم بالزغاريد.

واحتفل المدنيون النازحون والناجون من قبضة داعش بإحراق الرايات والملابس السوداء التي أجبروا على ارتدائها تحت سلطة التنظيم.

كما تأتي عملية فتح ممرات آمنة من قبل قوات سوريا الديمقراطية كرد على شائعات بثها "داعش" تحدثت عن صد القوات المدعومة أميركياً، ومنعها من التقدم في منبج.

وأظهرت لقطات بُثت على مواقع التواصل الاجتماعي تقدم مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية إلى منطقة صوامع الغلال جنوب منبج، حيث يتركز فيها القتال بشكل أساسي بعدما غارات لطائرات التحالف الدولي.

كذلك باشرت قوات سوريا الديمقراطية حملة تمشيط للمنازل التي تمت السيطرة عليها في منبج بحثاً عن مقاتلي "داعش"، فيما أكد مسؤولون أكراد بطء عملية اقتحام المدينة بسبب القناصة الذين يستخدمهم التنظيم والألغام الأرضية التي يزرعها المتطرفون، بالمناطق التي يخسرها في منبج.