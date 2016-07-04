منبج في حلب.. المعارضة تصد هجوما مضادا ثانيا لداعش

قال مسؤول والمرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الاثنين إن مقاتلين سوريين مدعومين بضربات جوية تقودها الولايات المتحدة صدوا ثاني هجوم مضاد خلال أربع وعشرين ساعة لتنظيم داعش قرب مدينة منبج.

وشن تحالف قوات سوريا الديمقراطية الذي يضم مقاتلين أكرادا وعربا هجوما الشهر الماضي للسيطرة على مدينة منبج من تنظيم داعش، ضمن عملية تهدف إلى طرد التنظيم من الحدود مع تركيا.

وأضاف المرصد السوري لحقوق الإنسان ومسؤول من تحالف قوات سوريا الديمقراطية أن تنظيم داعش الذي يسعى إلى كسر الحصار على منبج شن هجوما مضادا من ثلاث جبهات حول المدينة يوم السبت وتلاه هجوم مضاد آخر مساء أمس الأحد وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

وتابع رامي عبدالرحمن مدير المرصد ومقره بريطانيا إن عشرات الضربات الجوية صدت مقاتلي داعش.

وأضاف أن قوات سوريا الديمقراطية لم تحقق نجاحا في منبج لمدة عشرة أيام، مشيرا إلى أن التقدم بطيء، لأن مقاتلي التنظيم لغموا المباني في المدينة.

وتهدف الحملة المدعومة من الولايات المتحدة في شمال سوريا إلى طرد داعش من آخر معقل له عند الحدود مع تركيا.