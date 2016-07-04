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13 ألف فار من منبج شمال سوريا خلال شهر من المعارك

المصدر: بيروت – فرانس برس
من قوات سوريا الديمقراطية في منبج
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تمكن 13 ألف مدني من الفرار من المعارك العنيفة في مدينة #منبج في شمال #سوريا منذ بدء عملية قوات سوريا #الديمقراطية لطرد تنظيم #داعش منها قبل أكثر من شهر، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الاثنين.

وقال مدير المرصد السوري رامي عبدالرحمن لوكالة فرانس برس "فرّ 13 ألف مدني على الأقل من مدينة منبج في ريف حلب الشمالي الشرقي منذ بدء عملية قوات سوريا الديمقراطية لطرد المتطرفين منها في 31 أيار/مايو".

وأشار عبدالرحمن إلى أن "عملية النزوح تضاعفت منذ أن تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من تطويق المدينة بالكامل في العاشر من حزيران/يونيو".

وشهد أمس الأحد آخر موجة نزوح، إذ "فرّ المئات من سكان حي الحزاونة في جنوب المدينة، حيث تدور معارك عنيفة منذ أيام عدة"، وفق المرصد.

كلمات دالّة

#منبج, #سوريا, #الديموقراطية, #داعش, #حلب, #بشار الأسد, #الديمقراطية

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