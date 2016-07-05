مقتل 16 وجرح 40 بتفجير انتحاري يهز حي الصالحية بالحسكة

قتل 16 شخصا على الأقل واصيب 40 آخرون بجروح الثلاثاء جراء #تفجير #انتحاري عشية عيد الفطر، اثناء قيادته دراجة نارية في حي الصالحية في مدينة #الحسكة في شمال شرق سوريا، وفق حصيلة جديدة للمرصد السوري لحقوق الانسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن "قتل 16 شخصا على الاقل واصيب اربعون اخرون بجروح، 15 منهم في حالة حرجة، جراء اقدام انتحاري يقود دراجة نارية على تفجير نفسه في حي الصالحية في مدينة الحسكة في شمال شرق سوريا".

وأكد مصدر من قوات الاسايش الكردية "مقتل 16 شخصا على الاقل واصابة العشرات من الجرحى جراء تفجير انتحاري امام فرن للخبز في حي الصالحية".

وبحسب مراسل لفرانس برس، فإن الحي الذي يقع في شمال شرق المدينة تسكنه غالبية كردية وهو تحت سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية.

وأشار الى أن سيارات الاسعاف هرعت إلى المكان فور دوي التفجير.



ووجه ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي نداءات إلى اهالي المدينة للتوجه إلى بنك الدم والتبرع بالدم للجرحى.

وتشهد المدينة جوا من التوتر في اليومين الاخيرين جراء اشتباكات بين قوات النظام وقوات الاسايش الكردية وفق مراسل فرانس برس.

وانسحبت قوات النظام السوري تدريجا من المناطق ذات الغالبية الكردية مع اتساع رقعة النزاع في سوريا العام 2012، لكنها احتفظت بمقار حكومية وادارية وبعض القوات، لا سيما في مدينتي الحسكة والقامشلي.