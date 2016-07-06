بشار الأسد يظهر في حمص

أدى رئيس نظام السوري #بشار_الأسد الأربعاء صلاة عيد الفطر في #حمص، المدينة الواقعة في وسط سوريا.

والصلاة، التي نقلها التلفزيون الحكومي السوري مباشرة، جرت في مسجد الصفا في حمص التي يسيطر عليها النظام باستثناء حي في محيطها يخضع لسيطرة مسلحي المعارضة الذين أبرمت معهم هدنة.

والأسد، الذي لا يغادر دمشق ولا يظهر علنا إلا نادرا، أدى الصلاة إلى جانب وزير الأوقاف محمد عبدالستار السيد ومفتي سوريا أحمد بدر الدين حسون.

وحسب مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن، يقع المسجد في حي عكرمة الموالي للنظام الذي تستهدفه باستمرار هجمات مقاتلي تنظيم #داعش أو #جبهة_النصرة، الفرع السوري لتنظيم القاعدة.