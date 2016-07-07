أميركا تدعو روسيا للضغط على الأسد لاحترام الهدنة

أبدت #الخارجية_الأميركية انزعاجها الشديد من استمرار #النظام_السوري في مهاجمة مناطق مثل #حلب و #ريف_دمشق واختراقه بذلك الهدنة.

ودعت #أميركا #روسيا لاستغلال نفوذها على #الأسد لوقف مثل هذه الهجمات.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية جون #كيربي في إفادة صحافية، إن الوزارة تلقت تقارير عن استمرار الهجمات على الرغم من حقيقة تراجع أعمال العنف خلال #تهدئة مدتها 72 ساعة أعلنتها #قوات_الأسد أمس الأربعاء.

يذكر أن ساعات فقط مضت على الهدوء في سوريا، منذ إعلان #النظام الهدنة المفاجئة التي رحبت بها #المعارضة بشروط قبل أن ينتهكها #الأسد باستئناف الاشتباكات والغارات الجوية.

وكانت انتهاكات نظام الأسد للهدنة المفروضة واضحة في #حلب، حيث شمل القصف مناطق محيطة بالمدينة، خاصة ريفها الشمالي، وأطراف مدينة دير الزور، وريف #حماة الجنوبي.

كما استهدفت قوات النظام مناطق في ريف #حمص الشمالي، وفي ريف #دمشق في الغوطة الشرقية.

