الأسد يخرق الهدنة ويقصف مناطق عدة في سوريا

مضت ساعات فقط على الهدوء في سوريا، منذ إعلان #النظام الهدنة المفاجئة التي رحبت بها #المعارضة بشروط قبل أن ينتهكها #الأسد باستئناف الاشتباكات والغارات الجوية.

وكانت انتهاكات نظام الأسد للهدنة المفروضة واضحة في #حلب، حيث شمل القصف مناطق محيطة بالمدينة، خاصة ريفها الشمالي، وأطراف مدينة دير الزور، وريف #حماة الجنوبي.

كما استهدفت قوات النظام مناطق في ريف |#حمص الشمالي، وفي ريف #دمشق في الغوطة الشرقية.

وتزامنت تلك انتهاكات مع اتصال هاتفي بين الرئيسين الأميركي والروسي أكدا خلاله الاستعداد لزيادة تنسيق الأعمال العسكرية في #سوريا.

وأعرب الرئيس الأميركي خلال الاتصال عن قلقه لبوتين من عدم التزام نظام الأسد باتفاق وقف الأعمال العدائية، وطلب منه الضغط على نظام الأسد.