المعارضة تتهم واشنطن بتسليم الملف السوري لروسيا

اتهم أسعد عوض الزعبي، رئيس الوفد المفاوض للمعارضة السورية، واشنطن بتسليم #الملف_السوري إلى #روسيا.

وفي ردّه على الهدنة التي أعلنها النظام من جانب واحد، قال الزعبي إن الصفقة الروسية الأميركية اُبرمت منذ فترة طويلة، وهو ما أضعف زخم #الثورة_السورية.

وكانت تقارير قد أفادت بأن نظام الأسد خرق الهدنة التي أعلن عنها في بيان رسمي من جانب واحد في عدة مناطق ومدن في سوريا، وكان نظام الأسد قد قال إن الهدنة ستبدأ الساعة الواحدة ظهراً بالتوقيت المحلي من يوم الأربعاء ولمدة 72 ساعة.

واستبعد الزعبي التزام #النظام بالهدنة، قائلاً إنه وحليفُـه الروسي لهم تاريخٌ طويل في انتهاك أي اتفاق.

وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول سوريا. وقال الكرملين إن الرئيسين أكدا على الاستعداد لزيادة تـنسيق الأعمال العسكرية في سوريا.

أضاف أن بوتين حثّ أوباما على المساعدة في فصل المعارضة عن جبهة النصرة والجماعات المتطرفة الأخرى.

وبحسب بيان البيت الأبيض فإن أوباما أبدى قـلقه لبوتين من عدم التزام النظام السوري باتفاق وقف الأعمال العدائية.

وأشار البيان الى أن أوباما طلب من بوتين ممارسة ضغوط روسية على النظام السوري لوقف قصف المدنيين، وأبدى أوباما التزامه بمحاربة "داعش"، وبإيجاد حلٍ سياسي للصراع السوري.