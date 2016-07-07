قوات سوريا الديمقراطية تدخل منبج الخاضعة لـ"داعش"

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مقاتلي #المعارضة_السورية الذين تدعمهم الولايات المتحدة تقدموا في مدينة #منبج الخاضعة لسيطرة #داعش في #سوريا اليوم الخميس في إطار حملة لطرد التنظيم المتطرف من مناطق قرب #الحدود_التركية .

وقال المرصد إن التقدم الجديد جعل المقاتلين المعارضين على بعد كيلومتر واحد من وسط منبج بعد السيطرة على الأحياء الجنوبية الغربية للمدينة.

ومنذ أكثر من شهر تكثف #قوات_سوريا_الديمقراطية ، وهي تحالف مدعوم من #الولايات_المتحدة يضم جماعات مسلحة من العرب و #الأكراد ، هجومها لطرد داعش من منبج بدعم ضربات جوية تقودها الولايات المتحدة.

ويقاوم مقاتلو داعش بشدة، وقد شنوا عددا من الهجمات المضادة منذ طوقت قوات سوريا الديمقراطية المدينة وقطعت خطوط الإمداد عنها. وسيحرم الهجوم داعش من الطريق الوحيد للعالم الخارجي.