معارك بين النظام ومعارضيه لاستعادة "الكاستيلو" في حلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بقطع الطريق الوحيد المؤدي للمناطق الخاضعة لسيطرة #المعارضة في #حلب بعد تقدم قوات موالية للحكومة #النظام_السوري في منطقة قريبة له، ليصبح بذلك الطريق في مرمى نيرانها.

وأضاف المرصد أن قوات من المعارضة السورية تخوض الآن معركة شرسة لاستعادة المنطقة القريبة وتعرف بـ #طريق_الكاستيلو ، وهو الطريق الوحيد المؤدي للأجزاء الخاضعة لسيطرتهم في حلب.

وقال‭‭ ‬‬زكريا ملاحفجي من تجمع (فاستقم) لرويترز "حاليا لا يستطيع أحد الدخول أو الخروج من حلب ".

فيما صرّح مسؤول ثان في المعارضة موجود مع المقاتلين في المنطقة أن كل الفصائل أرسلت تعزيزات وتحاول استعادة المواقع التي سيطرت عليها قوات النظام لكن الوضع سيء للغاية، وأضاف أنه كان هناك غطاء جوي كثيف من طيران الأسد خلال الليل.

وذكر المرصد أن قوات النظام للحكومة تقدمت في مزارع الملاح شمال غربي حلب ما جعلها على بعد كيلومتر واحد من طريق الكاستيلو.