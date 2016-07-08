الغائب من عائلة الأسد يظهر فجأة في هونغ كونغ

بعد تساؤلات عن غيابه عن مرافقة أبيه في زيارات #حمص الأخيرة وعدم ظهوره في صور أبيه وأمّه الرسمية التي نشرت تحت عنوان "الأسد وأسرته يزورون.. إلخ"، ظهر ابن رئيس النظام السوري #حافظ_بشار_الأسد في هونغ كونغ، مع وفد يطلق عليه "سفراء العِلم السوري" كما تحب الصيغة الرسمية هناك أن تسمّي.

وكانت ما تُعرف بـ"صفحة الرئاسة" الفيسبوكية، في الساعات الأخيرة، قد أشارت أكثر من مرة إلى أن #الأسد وعائلته يقومون بزيارة هنا أو هناك. دون أن توضح سبب غياب الابن الأكبر لرئيس #النظام_السوري الذي اختفى من جميع الصور التي وزّعتها الرئاسة الفيسبوكية، ومعها وكالات إعلام تابعة للنظام.

فقامت الصفحة الفيسبوكية السالفة اليوم، بنشر صورة لابن الأسد الأكبر حافظ، وهو في هونغ كونغ، ضمن وفد تطلق عليه ما تعرف "بالأولمبياد السوري العِلمي بأنه "سفراء العِلم السوري" بسبب خوض هذا الوفد لمباريات تنافسية في مادة الرياضيات على مستوى القارة الآسيوية، كما قال الموقع الرسمي للأولمبياد سالف الذكر، وكما قالت الرئاسة الفيسبوكية، ونقلت عنهما مواقع موالية لرئيس النظام.

ولفت في هذا السياق وجود ابن الأسد في قائمة السفراء العلميين، علماً أنه سبق لحافظ بشار أن نال الترتيب السابع، وفق ما نشرته وكالة الإعلام الرسمية "سانا" في حينه، وكذلك كل وسائل إعلام النظام، ونشر عنه "العربية.نت" خبراً تحت عنوان "بعد 5 سنوات ثورة على أبيه.. حافظ بشار الأسد سابعاً" بتاريخ 19 يناير 2016.

إلا أن الحاصل، وكما أظهرت وثائق الأولمبياد السوري المشار إليه، أن ترتيب ابن الأسد قد ارتفع وأصبح الرابع عوضاً من السابع.

أمّا الفائز الذي كان في المرتبة الأولى، وهو عمر الكلاس، فقد أصبح هو السادس!، بعدما كان على رأس القائمة، وفق الصورة الإحصائية التي كانت نشرتها الأولمبياد، وتناقلتها كل وسائل الإعلام، بصفته الحائز على المرتبة الأولى في الرياضيات على مستوى الجمهورية.

الآن، عمر كلاس هو السادس. وحافظ بشار الأسد أصبح في المركز الرابع. دون أن توضح الأولمبياد كيف للأول على مستوى سوريا، وهو عمر كلاس، أن يهبط فجأة الى المركز السادس، وما الذي أثّر في مستواه العلمي ليتراجع فجأة ويصبح السادس؟.

أما الذي كان في المرتبة العاشرة على مستوى الدولة، ويدعى ليث بصبوص، فإنه الآن أصبح الأول على قائمة الأوليمبياد، وأيضا دون أن تفصح تلك الهيئة عن كيفية تحسن مستوى طالب الى هذه الدرجة التي تنقله فجأة من الدرجة العاشرة الى الدرجة الأولى!

يشار إلى أن الذي كان أولا وأصبح رابعا وهو عمر الكلاس، استبعد أيضا عن قائمة الوفد وهو غير موجود فيه في كل الأحوال. أما الذي كان عاشراً وأصبح أولا وهو ليث بصبوص فاستبعد أيضا عن الوفد وهو غير موجود بقائمته الرسمية المنشورة!

أمّا الأكثر لفتاً للانتباه فكان بإعلان ما تعرف بالهيئة العامة للأولمبياد تمنياتها بالفوز للفريق السوري الذي سيشارك بالمسابقة الآسيوية ولم يكن اسم حافظ بشار الأسد موجوداً بقائمتها، وقالت حرفياً: "ونأمل لفريقنا التوفيق في الأولمبياد الآسسيوي الذي يمثلنا فيه كل من: محمد حنينو، أحمد أبو دان، محمود الصالح، غيث زحيلي، حسن الشيحاوي، علي غصة".

حيث لم يرد بالقائمة السابقة اسم ابن الأسد، لنراه موجوداً في القائمة الجديدة ودون أي إشارة الى سبب تغير أسماء ذلك الوفد الذي أصبح يضم اسم حافظ بشار إضافة الى بعض الأسماء السابقة وأضيفت عليها أسماء جديدة أخرى، فأصبحت: "محمد حنينو، غيث زحيلي، أحمد محرز، جلنار شحود، مارك جبور، وحافظ بشار الأسد".