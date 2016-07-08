الهدنة لم تبدأ.. وقوات الأسد تصعد عملياتها في سوريا

تشهد #سوريا هذه الأيام تصعيدا واسعا، لاسيما على جبهتي حلب وغوطتي #دمشق .

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتجدد الاشتباكات بين قوات النظام وفصائل #المعارضة في محور بستان القصر بمدينة حلب.

كما استهدفت طائرات #النظام مناطق في الأحياء الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة بالمدينة أيضا.

وكذلك حي مساكن هنانو، وحي المرجة ومناطق في بلدة كفر حمرة بريف #حلب الشمالي الغربي.

فيما لا يزال محيط منطقة كتلة الجامع شمال حلب، يشهد معارك كر وفر متواصلة بين قوات النظام وفصائل مقاتلة.

إلى ذلك، أفاد المرصد بسيطرة قوات النظام على كتلة الجامع، وتمكنت من رصد طريق الكاستيلو ووضعه تحت مرمى النيران.

أما في الغوطتين الشرقية والغربية في ريف دمشق فشهدتا تجددا للاشتباكات بحسب المرصد أيضا، وذلك بالتزامن مع مواجهات بين قوات النظام وفصائل المعارضة عند جبهة الطريق الدولي دمشق - حمص بالقرب من مدينة #دوما في الغوطة الشرقية.