أحياء حلب الشرقية تواجه أزمة تموين بسبب حصار النظام

يخشى سكان الأحياء المحاصرة في #شرق_حلب الواقعة تحت سيطرة #المعارضة_السورية أزمة تموين خانقة قد تواجههم، بعد أن تمكنت قوات #النظام_السوري من قطع آخر طريق تموين لهم وهو الطريق المعروف بـ #الكاستيلو ، بحسب ما أفاد مراسل "فرانس برس" في المكان.

ويعيش نحو 200 ألف شخص في الأحياء الشرقية من #حلب التي تسيطر عليها المعارضة منذ العام 2012، وتحاول #قوات_الأسد إطباق الحصار عليها تماما قبل السيطرة عليها.

واستأنفت قوات #الأسد السبت قصفها لهذه الأحياء ما أدى إلى وقوع أربعة قتلى فيها بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. كما أعلن الدفاع المدني في الأحياء الشرقية استهداف مقر له بالقصف، ما أدى إلى مقتل اثنين من المتطوعين العاملين معه.

من جهتها، أطلقت المعارضة السبت صواريخ وقذائف على الأحياء الغربية التي تسيطر عليها قوات النظام.

وقال بلال القاطرجي أحد سكان حي #بستان_القصر في القسم الشرقي من حلب: "قبل يومين توجهت إلى السوق وعبأت خزان دراجتي النارية بالوقود. أما اليوم فلم أجد نقطة وقود ولا حتى أي خضار للبيع بعد أن قطعت طريق الكاستيلو".

وكانت القوات التابعة للنظام وصلت السبت إلى مسافة تبعد حوالي 500 متر فقط من طريق الكاستيلو الواقعة شمال مدينة حلب. إلا أن قوات من المعارضة إضافةً لـ #جبهة_النصرة شنت مساء السبت هجوما مضادا لصد قوات النظام في هذا المحور.

وبات بإمكان قوات النظام إطلاق النار على أي سيارة أو شخص يسلك هذه الطريق سواء من المدنيين أو من المقاتلين المعارضين. وقال المرصد السوري إن رجلا مع ولديه قُتلوا الجمعة في قصف استهدف هذه الطريق.

وقال أحمد كنجو الأب لأربعة أولاد والعاطل عن العمل حاليا: "أخشى أن تطول فترة قطع طريق الكاستيلو ما سيؤدي إلى نقص كبير في الخبز والمواد الأساسية".