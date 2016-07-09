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الأسد يأخذ أبعد نقطة تحت سيطرة المعارضة بالغوطة الشرقية

المصدر: دبي - قناة العربية
قصف على الغوطة الشرقية لدمشق
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قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات #النظام والميليشيات المتحالفة معها سيطرت على بلدة #ميدعا شرقي #دمشق كانت تحت سيطرة #المعارضة وذلك بعد معركة استمرت 12 يوما.

وكانت بلدة ميدعا أبعد نقطة إلى الشرق تحت سيطرة المعارضة في منطقة #الغوطة_الشرقية ، وتستخدم كممر إمداد لدخول الأسلحة والإمدادات إلى المنطقة.

كما أن البلدة كانت آخر موقع تسيطر عليه المعارضة قبل بلدة #الضمير إلى الشرق، والتي تفصلها عنها مساحة من الأراضي تحت سيطرة الحكومة.

وكانت بلدة ميدعا تحت سيطرة فصيل #جيش_الإسلام ، وهي أقرب موقع بالنسبة له إلى مطار الضمير العسكري، حيث يخوض مقاتلو جيش الإسلام معارك لطرد قوات النظام منها.

كلمات دالّة

#النظام, #ميدعا, #دمشق, #المعارضة, #الغوطة الشرقية, #الضمير, #جيش الإسلام, #سوريا, #بشار الأسد

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