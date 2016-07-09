الأسد يأخذ أبعد نقطة تحت سيطرة المعارضة بالغوطة الشرقية

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات #النظام والميليشيات المتحالفة معها سيطرت على بلدة #ميدعا شرقي #دمشق كانت تحت سيطرة #المعارضة وذلك بعد معركة استمرت 12 يوما.

وكانت بلدة ميدعا أبعد نقطة إلى الشرق تحت سيطرة المعارضة في منطقة #الغوطة_الشرقية ، وتستخدم كممر إمداد لدخول الأسلحة والإمدادات إلى المنطقة.

كما أن البلدة كانت آخر موقع تسيطر عليه المعارضة قبل بلدة #الضمير إلى الشرق، والتي تفصلها عنها مساحة من الأراضي تحت سيطرة الحكومة.

وكانت بلدة ميدعا تحت سيطرة فصيل #جيش_الإسلام ، وهي أقرب موقع بالنسبة له إلى مطار الضمير العسكري، حيث يخوض مقاتلو جيش الإسلام معارك لطرد قوات النظام منها.