النظام السوري يعلن عن تمديد الهدنة لـ3 أيام

أعلنت قوات #النظام_السوري تمديد مفعول ما قالت إنه تهدئة لمدة 72 ساعة اعتباراً من الساعة الواحدة من ظهر اليوم.

وأوضحت في بيان أن الهدنة تستمر حتى منتصف ليل الـ12 من تموز/يوليو الحالي.

وكان النظام قد أعلن عن هدنة في أول أيام عيد الفطر، فيما لم تتوقف المعارك والقصف في عدد من أرجاء سوريا، منها ريف دمشق وحلب وحماه وحمص. وأدى هذا القصف إلى مقتل 92 مدنياً، بينهم 11 طفلاً.

فيما دان #الائتلاف_الوطني لقوى الثورة و#المعارضة في #سوريا انتهاكات ارتكبها نظام الأسد للهدنة التي أعلن عنها خلال أيام العيد.

واعتبر الائتلاف في بيان له أن استمرار القصف والغارات الجوية دليل على عدم جدية النظام والأطراف الداعمة له في التوصل لحل سياسي.

كما أن الأوضاع المأساوية في سوريا دفعت بالائتلاف الوطني لقوى الثورة إلى التأكيد على أن #الهدنة التي أعلن عنها النظام لم يكن لها أي حضور على الأرض، حيث لم تتوقف البراميل المتفجرة والقذائف والصواريخ التي خلفت مجازر.

كما ذكر الائتلاف ‏المجتمع الدولي بكافة الجرائم التي يرتكبها النظام بحق المدنيين في ‏سوريا، وأكد أنها تظهر ‏عدم جدية الأطراف الداعمة والراعية للنظام في دفعه نحو مسار ‏سياسي فاعل، إذ ‏لا يمكن المضي بمسار سياسي دون إثبات صدق النوايا بتثبيت ‏وقف إطلاق النار وتهيئة البيئة الملائمة لذلك.