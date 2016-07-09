قوات النظام السوري تحاصر 300 من سكان أحياء حلب الشرقية

حاصرت قوات النظام السوري وميليشياته وقوات #الحماية_الكردية 300 من سكان أحياء #حلب_الشرقية.

وتستمر الاشتباكات العنيفة بين قوات #النظام و#المعارضة لمحاولة فك الحصار عن #المدينة.

وكان #المرصد_السوري قد أفاد بمقتل نحو 38 شخصاً على الأقل، بينهم #أطفال ونساء، وإصابة نحو مئتين آخرين بعضهم بحالة حرجة في الاشتباكات العنيفة التي بدأت قبل يومين.

وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ بشأن مصير 300 ألف مدني محاصرين في الجزء الشرقي من مدينة حلب شمال سوريا.

وجاء قلق الأمم المتحدة نتيجة الاشتباكات الدائرة على طول طريق الكاستيلو من قبل جميع أطراف النزاع في مدينة حلب والمناطق المحيطة بها في الأسابيع الأخيرة. ويعتبر طريق الكاستيلو الطريق الوحيد الذي يسمح بالدخول إلى المنطقة الشرقية من حلب والخروج منها.

ودعت الأمم المتحدة جميع أطراف النزاع إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.