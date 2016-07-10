حلب.. 29 قتيلا من الفصائل والنصرة بمعارك الكاستيلو

قتل 29 عنصرا على الأقل من #الفصائل وجبهة النصرة خلال هجوم شنته مساء السبت في محاولة لإعادة فتح طريق الكاستيلو المؤدي إلى مدينة حلب السورية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن: "قتل 29 مقاتلا على الأقل من الفصائل الإسلامية وجبهة النصرة، بينهم 14 مقاتلا من فصيل #فيلق_الشام ، ليل السبت الأحد خلال الاشتباك مع #قوات_النظام وجراء انفجار ألغام زرعتها الأخيرة لعرقلة تقدم مقاتلي الفصائل إلى طريق الكاستيلو".

هذا ويخشى سكان الأحياء المحاصرة في #شرق_حلب الواقعة تحت سيطرة #المعارضة_السورية أزمة تموين خانقة قد تواجههم، بعد أن تمكنت قوات #النظام_السوري من قطع آخر طريق تموين لهم وهو الطريق المعروف بـ #الكاستيلو .

ويعيش نحو 200 ألف شخص في الأحياء الشرقية من #حلب التي تسيطر عليها المعارضة منذ العام 2012، وتحاول #قوات_الأسد إطباق الحصار عليها تماما قبل السيطرة عليها.

واستأنفت قوات #الأسد السبت قصفها لهذه الأحياء ما أدى إلى وقوع أربعة قتلى فيها بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. كما أعلن الدفاع المدني في الأحياء الشرقية استهداف مقر له بالقصف، ما أدى إلى مقتل اثنين من المتطوعين العاملين معه.