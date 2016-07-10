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مقتل قائد كبير بحزب العمال الكردستاني في سوريا

المصدر: ديار بكر - رويترز
باهوز أردال
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ذكرت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء في #تركيا اليوم السبت أن قائدا كبيرا بـ #حزب_العمال_الكردستاني قُتل في هجوم بالقنابل على سيارة كان يستقلها في شمال شرق #سوريا .

وقالت الوكالة نقلا عن متحدث باسم جماعة #كتيبة_تل_خميس المعارضة في سوريا إن #فهمان_حسين المعروف في تركيا باسمه الحركي #باهوز_أردال قُتل مساء الجمعة بينما كان متوجها إلى مدينة #القامشلي في شمال سوريا.

وإذا تأكد مقتل حسين فستكون هذه ضربة قوية لحزب العمال الكردستاني.

وقال خالد الحسكاوي المتحدث باسم كتيبة تل خميس إن جماعته هي التي نفذت هذا الهجوم، مضيفاً أن ثمانية أشخاص على الأقل قتلوا في السيارة التي كان يستقلها حسين وإن الهجوم وقع بعد مراقبته لوقت طويل.

كلمات دالّة

#تركيا, #حزب العمال الكردستاني, #سوريا, #كتيبة تل خميس, #فهمان حسين, #باهوز أردال, #القامشلي, #أنقرة, #أكراد

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