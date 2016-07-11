المعارضة تشن هجوما واسعا ضد النظام في حلب

شنت الفصائل المعارضة فجر الاثنين هجوما واسعا ضد الأحياء الغربية التي تسيطر عليها قوات النظام في مدينة #حلب السورية ردا على قطع الأخيرة آخر الطرق المؤدية إلى الجهة الشرقية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وترافق الهجوم مع إطلاق الفصائل #المعارضة القذائف على الأحياء الغربية، ما أسفر وفق التلفزيون الرسمي السوري عن سقوط "8 قتلى وأكثر من 80 جريحا".

وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن: "شنت الفصائل المعارضة هجوما واسعا على أربعة محاور ضد نقاط التماس مع النظام داخل مدينة حلب"، من دون أن تحرز أي خرق حتى الآن.

وتدور منذ فجر الاثنين، اشتباكات عنيفة داخل مدينة حلب (شمال) لا سيما في منطقة حلب القديمة التي تتقاسم قوات #النظام والفصائل المعارضة السيطرة عليها.

كما تشمل الاشتباكات العنيفة حاليا، وفق المرصد، منطقتي سيف الدولة وبستان القصر، وهما خطا تماس في الجزء الجنوبي من المدينة.

وترافقت الاشتباكات العنيفة مع إطلاق الفصائل المعارضة بكثافة القذائف على الأحياء الغربية.

وأفاد المرصد أن الفصائل أطلقت "منذ فجر الاثنين حوالى 300 قذيفة على الأحياء الغربية، وبينها السريان والميريديان والمشارقة وغيرها".